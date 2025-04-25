İzmir'de cuma namazı sırasında yol verme tartışması

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İzmir'de ilginç bir kavga meydana geldi.

Yaşanan kavga, cuma namazı sonrasında meydana geldi.

İzmir'de henüz ismi öğrenilemeyen bir kadın sürücü ile cuma namazını kılan vatandaşlar arasında "yol" kavgası çıktı.

NAMAZ KILAN VATANDAŞLAR İLE KADIN SÜRÜCÜ ARASINDA KAVGA

İzmir’de cuma namazını dışarda kılan vatandaşlar ile yoldan geçmek isteyen kadın sürücü arasında tartışma yaşandı.

Namaz kılanlar, sürücünün aracını üzerlerine sürdüğünü öne sürdü.

KADIN SÜRÜCÜYÜ KAYDA ALDILAR

O sırada namazını bitiren vatandaşlardan birisi, kadın sürücünün sergilediği tavrı kayda aldı.