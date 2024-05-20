İzmir'de DEAŞ'a operasyon: 20 gözaltı

AA
Terörle mücadele kararlılıkla devam ediyor...
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Menemen ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
20 şüpheli gözaltına alındı
Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı; silah, örgütsel doküman ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Adliyeye sevk edildiler
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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