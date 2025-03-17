DHA

31 Aralık 2021'de İzmir'in Erzene Mahallesi 10. Sokak'ta, ehliyetsiz İsa Eyice'nin (29) kullandığı 35 BAF 500 plakalı hafif ticari araç ile Sude Solak'ın (24) sürücülüğündeki 35 AUD 304 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle, kask takılı olan Solak ile arkasında oturan ve kasksız olduğu tespit edilen Dilara Aldanoğlu (27), motosikletten savruldu. İki arkadaş, aracın ön camına çarparak yere düştü ve yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulansla Solak ve Aldanoğlu, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Solak tedavisinin ardından taburcu edilirken, beyin travması ve kanama geçiren Dilara Aldanoğlu Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Aldanoğlu, tedavi sürecinde solunum cihazına bağlı olarak bilinçsiz şekilde hastanede kaldı, sonrasında evde tedavisine devam edildi.

Hemşirelik eğitimi gören, Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi mezunu olan Dilara Aldanoğlu'nun yılbaşı için ailesine sürpriz yapmak amacıyla İzmir'e geldiği öğrenildi. Olayın ardından gözaltına alınan İsa Eyice'nin, 0.23 promil alkollü olduğu belirlendi. Eyice, sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı. Öte yandan, sürücünün daha önce işlediği bir suç nedeniyle cezaevinde olduğu ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

RAPORLA SÜRÜCÜ KURSU BULUNDU

Eyice hakkında "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 4,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İsa Eyice, savunmasında karşı tarafı suçladığını söyledi. Mahkeme, Eyice'yi "tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ancak Eyice'nin olayın meydana gelmesine bilinçli taksirle sebebiyet verdiği anlaşılınca cezası, 4,5 yıla yükseltildi.

Dilara Aldanoğlu'nun annesi Yasemin Aldanoğlu ve kız kardeşi Açelya Aldanoğlu, avukatları aracılığıyla sürücünün suçunu bilinçli taksirle değil, olası kastla işlediğini belirterek, ağır ceza mahkemesinde yargılanması talebiyle kararı istinaf mahkemesine taşıdı.

"TIBBEN İYİLEŞME İHTİMALİ YOK"

13 Mart'ta İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi'nde görülen karar duruşmasında, Dilara Aldanoğlu'nun annesi Yasemin Aldanoğlu, "Kızım yüzde 98 engelli. Sadece gözleri hareket ediyor. Tıbben iyileşmesi mümkün değil. Sürücünün cezalandırılmasını istiyorum" dedi. Dilara'nın kız kardeşi Açelya Aldanoğlu ise, "Ablam yıllardır bitkisel hayatta. Evde yoğun bakım ünitesi kurduk. Tıbben iyileşmesi mümkün değil. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi.

Avukatları, "İsa Eyice sürücü belgesiz ve alkollü şekilde araç kullanarak mesafe gözetmeden hareket etti. Olayda taksir değil, olası kast vardır. En üst sınırdan ceza verilmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Mahkeme, Eyice'nin 'Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçunu işlediğine karar verdi. Eyice'ye 3 yıl hapis cezası verildi, ancak suçun işleniş biçimi ve meydana gelen zarar göz önünde bulundurularak ceza 4,5 yıla yükseltildi.

Mahkemenin cezası 4,5 yıldan 3 yıla düşürülünce, Yasemin Aldanoğlu büyük bir üzüntü yaşadı:

Dilara'm yatağa bağlı. Bir mucize beklerken, onu bu hale getiren sürücüye verilen ceza bizi derinden üzüyor. Biz cezanın artmasını ümit ediyorduk, ama düşürüldü. Perişanız.

"KARAR AİLECEK BİZİ PERİŞAN ETTİ"

Dilara Aldanoğlu'nun kız kardeşi Açelya Aldanoğlu (26), şunları söyledi:

Ablam 3 yıldır yatağa bağımlı ve bilinci kapalı olarak yatıyor. Ablamın hayalini yarım bırakan bu kişiye verilen ceza hayal kırıklığı yarattı. Sanığın cezası aynı kalsaydı bu kadar üzülmeyecektik. Cezanın 3 yıla düşmesi bizi ailecek yıktı, perişan etti. Hayatımızı ablama adadık. O tekrar hayata dönene kadar elimizden geleni yapacağız. Bize destek olan herkese teşekkür ediyoruz. Bir mucize olmasını umutla bekliyoruz.

Dilara Aldanoğlu'nun annesi Yasemin Aldanoğlu da cezanın düşürülmesine karşı tepkisini dile getirdi.