İzmir’de dini nikahla yaşadığı eşini tabanca ile yaraladı

- İzmir'de H.M.A., dini nikahla yaşadığı U.I.'yı silahla yaraladı.
- Olay sonrası U.I. hastaneye kaldırılırken, H.M.A. gözaltına alındı.
- U.I.'nın hayati tehlikesi bulunmuyor ve soruşturma devam ediyor.
İzmir’de Konak ilçesinde gece saat 23.00 sıralarında Murat Reis Mahallesi 199 Sokak’ta 6 katlı bir apartmanın 2’nci katında, dini nikahla birlikte yaşayan H.M.A. ile U.İ. arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
TARTIŞMA KANLI BİTTİ
Yaşanan arbede sırasında H.M.A., yanında bulundurduğu tabancayla birlikte yaşadığı U.I.’ya ateş etti. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan U.İ., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
ŞÜPHELİ YAKALANDI
Şüpheli H.M.A. ise gözaltına alındı. U.I.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.