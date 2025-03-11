Haberler



3. Sayfa



İzmir'de dört katlı binada yangın

İzmir'de dört katlı binada yangın Konak ilçesinde bulunan dört katlı binanın üçüncü katında çıkan yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Binada bulunan bir kişi ise dumandan etkilendi.