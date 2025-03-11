DHA
İzmir'in Konak ilçesine bağlı Alsancak Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın 3'üncü katındaki dairede yangın çıktı.
Henüz sebebi belirlenemeyen çıkan yangında alevler kısa sürede evin tamamını sardı.
KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ
Yangını gören komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.
1 KİŞİ ETKİLENDİ
Yapılan çalışmalar sonrasında dairenin boş olduğu tespit edilirken, yangında 1 kişinin dumandan etkilendiği öğrenildi.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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