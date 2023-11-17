İzmir'de düğünde istek şarkı dehşeti: 1 ölü 7 yaralı İzmir'de istediği parça çalınmayan şahıs, düğünü pompalı tüfekle bastı. Olayda 16 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı.

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İHA

İzmir'in Menemen ilçesine bağlı Kazımpaşa Mahallesi'nde 18 yaşındaki M.S., istediği şarkı çalmayınca düğün sahipleri ile tartıştı.

Düğün yerinden ayrılan M.S., bir süre sonra evden pompalı tüfek alarak düğünün bulunduğu yere geri döndü ve rastgele ateş açmaya başladı.

Durumun bildirilmesinin ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

1 ölü 7 yaralı

Olayı gerçekleştiren M.S., gözaltına alınırken pompalı tüfekten çıkan saçmalarla yaralanan toplam 8 kişiye ilk müdahale yapıldı.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla Menemen Devlet Hastanesine kaldırılırken durumu ağır olan 16 yaşındaki Aytekin Elkalkmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cenaze yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Gözaltına alınan M.S.'nin emniyetteki sorgusu sürerken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)