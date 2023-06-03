İzmir'de el yapımı patlayıcıların ele geçirildiği operasyon: 6 kişi tutuklandı Terör örgütü PKK/KCK üyelerine yönelik operasyonda 6 el yapımı patlayıcı ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüphelinin tutuklandığı öğrenildi.

DHA

Terör örgütünün sansasyonel eylem planı yine suya düşürüldü....

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK üyelerinin, eylemlerde kullanılmak üzere Menemen ilçesindeki bir adreste el yapımı patlayıcı hazırlandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Teknik ve fiziki takibin ardından özel harekat polisleri, 31 Mayıs'ta 2 araç ve 1 iş yerine operasyon düzenlendi.

6 el yapımı patlayıcı bulundu, 6 zanlı tutuklandı

Operasyona olay yeri inceleme ve bomba imha şube müdürlükleri ekipleri de katıldı.

Adreslerdeki aramalarda da 6 el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Operasyonda, gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.