İzmir'de enginar hırsızının şaşırtan savunması: Benim eniştem polis İzmir'in Torbalı ilçesinde bir tarladan izinsiz enginar toplayan kişi, tarla sahibi tarafından yakalandı. Enginarları izinsiz toplayan kadın ise "Benim eniştem polis" diyerek kendisini savundu.

İHA İzmir'de okuyanları şaşırtan bir hırsızlık olayı yaşandı. 24 Mayıs akşamı ilçeye bağlı Muratbey Mahallesi'nde bir tarladan sahibinden izinsiz enginar toplayan kadın, tarla sahibine yakalandı. İzinsiz enginar toplarken tarla sahibine yakalandı İkili arasında tartışma çıkarken, o anlar da bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Garip savunma: Eniştem polis Tartışma esnasında enginarları izinsiz topladığı öğrenilen kadının "Benim eniştem polis" diyerek kendisini savunması dikkat çekti. Olayla ilgili tarla sahibinin şikayetçi olmadığı öğrenildi.