İzmir'de enginar hırsızının şaşırtan savunması: Benim eniştem polis

İHA
İzmir'de okuyanları şaşırtan bir hırsızlık olayı yaşandı.
24 Mayıs akşamı ilçeye bağlı Muratbey Mahallesi'nde bir tarladan sahibinden izinsiz enginar toplayan kadın, tarla sahibine yakalandı.
İzinsiz enginar toplarken tarla sahibine yakalandı
İkili arasında tartışma çıkarken, o anlar da bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Garip savunma: Eniştem polis
Tartışma esnasında enginarları izinsiz topladığı öğrenilen kadının "Benim eniştem polis" diyerek kendisini savunması dikkat çekti.
Olayla ilgili tarla sahibinin şikayetçi olmadığı öğrenildi.