İHA

İzmir'de okuyanları şaşırtan bir olayı yaşandı.

24 Mayıs akşamı ilçeye bağlı Muratbey Mahallesi'nde bir tarladan sahibinden izinsiz enginar toplayan kadın, sahibine yakalandı.

İzinsiz enginar toplarken tarla sahibine yakalandı

İkili arasında tartışma çıkarken, o anlar da bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Garip savunma: Eniştem polis

Tartışma esnasında enginarları izinsiz topladığı öğrenilen kadının "Benim eniştem polis" diyerek kendisini savunması dikkat çekti.

Olayla ilgili tarla sahibinin şikayetçi olmadığı öğrenildi.

İzmir'de enginar hırsızının şaşırtan savunması: Benim eniştem polis