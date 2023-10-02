İzmir'de erkek arkadaşını vuran genç kız tutuklandı Karabağlar'da silahla şakalaştıkları esnada erkek arkadaşını kafasından tabancayla vuran genç kız hakkında, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikte tutuklama kararı verildi.

İHA

İzmir'de genç sevgililerin silahlı şakası faciaya neden oldu.

Karabağlar ilçesi Yunus Emre Mahallesi 4246 Sokak'ta, 22 yaşındaki Miraç Bulat ile kız arkadaşı olduğu öğrenilen 18 yaşındaki Meryem Ö., tabancayla şakalaşmaya başladı.

Silah ateş aldı, kafasından vuruldu

Meryem Ö.'nün elinde bulunan tabancanın bir anda ateş alması sonucu kafasından yaralanan Miraç Bulat, kanlar içerisinde yere yığıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastanede hayatını kaybetti

Ağır yaralanan Bulat, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılırken, talihsiz genç burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Miraç Bulat'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Genç kız tutuklandı

Olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alınan Meryem Ö. ise, sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

Buradaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen genç kız, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)