İzmir'de erkek arkadaşını vuran genç kız tutuklandı

İzmir'de genç sevgililerin silahlı şakası faciaya neden oldu.
Karabağlar ilçesi Yunus Emre Mahallesi 4246 Sokak'ta, 22 yaşındaki Miraç Bulat ile kız arkadaşı olduğu öğrenilen 18 yaşındaki Meryem Ö., tabancayla şakalaşmaya başladı.
Silah ateş aldı, kafasından vuruldu
Meryem Ö.'nün elinde bulunan tabancanın bir anda ateş alması sonucu kafasından yaralanan Miraç Bulat, kanlar içerisinde yere yığıldı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hastanede hayatını kaybetti
Ağır yaralanan Bulat, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılırken, talihsiz genç burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Miraç Bulat'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Genç kız tutuklandı
Olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alınan Meryem Ö. ise, sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.
Buradaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen genç kız, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)