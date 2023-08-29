İzmir'in Torbalı'da cinsel istismar iddiası mahalleliyi ayağa kaldırdı.
Ayrancılar Mahallesi'nde uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen 45 yaşındaki A.K., 5 yıldır aynı mahallede yaşadığı çocuğa cinsel istismarda bulundu.
13 yaşındaki erkek çocuğu, mahalleliye 2 yıl boyunca cinsel istismara uğradığını anlattı.
Vatandaştan meydan dayağı
Mağdur çocuğun olayı mahalleliye anlatmasıyla mahalleli de şüpheliyi yakalayarak dövdü.
İhbarla bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, A.K.'yi gözaltına aldı.
Uyuştucu verip cinsel istimarda bulundu
İfadesi alınan çocuk, A.K.'nin kendisine uyuşturucu verip, cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.
Şüpheli tutuklandı
Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen A.K., 'çocuğa nitelikli cinsel istismar' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.