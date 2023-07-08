İzmir'de eşini 22 bıçak darbesiyle öldüren katile ağırlaştırılmış müebbet verildi Boşanma aşamasında olduğu Cansu Aydoğdu’yu bıçaklayarak öldüren, kayınvalidesi Nedime Geyik’i de aynı bıçakla ağır yaralayan tutuklu sanık Metin Aydoğdu, ağırlaştırılmış müebbet ve 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İHA

İzmir'in Konak ilçesine bağlı Çınartepe Mahallesi'nde Metin Aydoğdu, evi terk eden ve boşanma davaları süren eşi Cansu Aydoğdu'nun kaldığı, kayınvalidesi Nedime Geyik’in evine gitti. Çift arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Metin Aydoğdu, Cansu Aydoğdu ile annesi Nedime Geyik'i çok sayıda bıçak darbesiyle yaralayıp kaçtı.

Ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Cansu Aydoğdu, kurtarılamadı. Ağır yaralanan Geyik, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Tutuklandı

Gözaltına alınan Metin Aydoğdu ise tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianamede, çiftin evliliklerinde birçok kez tartışma yaşadıklarının altı çizildi.

Cansu Aydoğdu'nun olaydan 1 ay önce çocuğu D.A. ile birlikte annesinin evine gittiği de iddianamede belirtildi.

Kavga çıktı

Olay günü sanık Metin Aydoğdu'nun barışmak için aradığı eşinin olumsuz yanıt vermesi üzerine D.A.’yı almak için kayınvalidesinin evine gittiği, burada aralarında kavga çıktığı vurgulandı.

22 yerinden bıçaklandı

Tartışmanın ardından Metin Aydoğdu'nun belinden çıkardığı bıçakla kayınvalidesi Nedime Geyik'i 5 bıçak darbesiyle yaraladığı, yatak odasına kaçmaya çalışan eşi Cansu Aydoğdu'yu da yanına gidip, bir kısmı öldürücü nitelikte olmak üzere hayati bölgelerine isabet edecek ve iç organ yaralanmasına neden olacak şekilde 22 yerinden bıçaklayıp öldürdüğü belirtildi.

Toplanan deliller ve alınan ifadeler sonucunda savcı, Metin Aydoğdu'nun, ‘Eşi kasten öldürme’ ve ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 14 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasını istedi.

Davanın, İzmir 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Metin Aydoğdu ve taraf avukatları katıldı.

Ağırlaştırılmış müebbet hapsi verildi

Tarafların son sözlerinin sorulmasının ardından kararını veren mahkeme heyeti, sanık Aydoğdu'ya eşi Cansu Aydoğdu'yu öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet, kayınvalidesi Nedime Geyik'i yaralamaktan ise 14 yıl hapis cezası verdi.

Cezada haksız tahrik ve takdir indirimi hükümleri ise uygulanmadı.