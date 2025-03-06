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DHA

İzmir'in Bornova ilçesinde 2022'de, ayakkabı nakış atölyesi olan 2 çocuk annesi Hülya Şellavcı Yeğin'e ulaşmayan yakınları, iş yerine gitti.

Burada saat 00.30 sıralarında Yeğin'in, tabanca ile vurularak öldürüldüğü belirlendi.

DAHA ÖNCE UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDI

Polis, şüpheli olarak kadının boşanma davası açtığı eşi Kaffar Yeğin'i yakalamak için çalışma başlattı.

Hülya Şellavcı Yeğin'in, cinayetten önce Kaffar Yeğin hakkında tehdit ettiği gerekçesiyle 4 kez suç duyurusunda bulunduğu ve uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı.

ÇANTASI DA GASBEDİLDİ

Olaydan 3 gün sonra İzmir 16'ncı Aile Mahkemesi tarafından Kaffar Yeğin hakkında 30 günlük zorlama hapis kararı verildi.

Ayrıca Kaffar Yeğin'in, Hülya Şellavcı Yeğin'in öldürüldüğü atölyeye yakın görüntüleri de ortaya çıktı.

Şellavcı'nın çantasının gasbedildiği de belirlendi.

ARKADAŞININ EVİNDE YAKALANDI

Kaffar Yeğin aynı yıl 8 Kasım'da, Konak ilçesinde, arkadaşı M.G.'nin evinde suç aleti silahla yakalandı.

Yeğin tutuklanırken, arkadaşı M.G. serbest bırakıldı.

HAPİS CEZASI İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Kaffar Yeğin hakkında; 'Eşi tasarlayarak kasten öldürme' suçlamasından ağırlaştırılmış müebbet, 'Silahla gece vakti yağma' suçundan 15 yıla kadar hapis, 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle İzmir 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

5 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Ayrıca cinayetten önce hakkında çeşitli suçlamalar bulunan Kaffar Yeğin hakkında, 'Kadına karşı tehdit', 'Hakaret', 'Israrlı takip' ve 'Yaralama' gibi suçlardan 13 yıla kadar hapis cezası istemiyle 50'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde de dava açıldı.

Bu davada 14 Nisan 2023 tarihinde sanık Kaffar Yeğin'e, 'Hakaret' suçundan 8 ay 22 gün, 'Kadına karşı tehdit' suçundan 1 yıl 3 ay, 'Yaralama' suçundan 1 yıl 6 ay ve 'ısrarlı takip' suçundan 2 yıl olmak üzere toplam 5 yıl 5 ay 22 gün hapis cezası verildi.

ALMANYA'DA ALDIĞI CEZA DURUŞMADA OKUNDU

Kaffar Yeğin'in, 'Eşi tasarlayarak kasten öldürme' suçundan yargılandığı davanın karar duruşması, geçen yıl 26 Eylül'de görüldü.

Sanık Kaffar Yeğin'e cinayetten 'ağırlaştırılmış müebbet', 'Silahla gece vakti yağma' suçunu hırsızlık olarak değerlendirip, üst sınırdan 8 yıl hapis cezası verildi.

"ONU ÖLDÜRECEĞİM" DEDİ

Sanık Yeğin’in cezasında tekerrür hükümleri uygulanıp, herhangi bir indirim yapılmadı.

Davanın gerekçeli kararı da açıklandı.

Gerekçeli kararda, sanık Yeğin'in bazı tanıklara Hülya Şellavcı'yı öldüreceğini söylediği belirtildi.

İNDİRİM YAPILMADI

Şellavcı'nın ise öldürülmeden kısa süre önce sanık Kaffar Yeğin tarafından öldürüleceği yönündeki beyanları bulunduğu ayrıca sanığın yakalandığı sırada çantasından sahte kimlik ve bir miktar para çıkmasının olayı tasarlayarak gerçekleştirdiğini ortaya koyduğuna yer verildi.

Bunun yanında Şellavcı'dan sanık Yeğin'e yönelen haksız bir eylemin olayda ispat edilememiş olması nedeniyle haksız tahrik indirimi yapılmadığı belirtildi.

'TEKRAR SUÇ İŞLEYEBİLİR'

Sanık Yeğin'in benzer suçtan sabıkalarının bulunması, işlediği suçtan pişmanlık duymaması, olumsuz kişilik özellikleri, sanığın fiilden sonraki olay yerinden kaçmak şeklinde gerçekleşen davranışları gözetilerek pişmanlığına ve tekrar suç işlemeyeceğine dair olumlu bir gözlem ve vicdani kanaat hasıl olmadığından takdiri indirim yapılmadığı da kaydedildi.

KARAR ONANDI

Öte yandan tarafların üst mahkemeye taşıdığı dava, önceki gün İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 24. Ceza Dairesi'nde de görüldü.

İlk derece mahkemesinin kararı onandı.

MAHKEME EMSAL BİR KARARA İMZA ATTI

Hülya Şellavcı'nın damadı ve ailenin avukatı olan Ensar Aktürk, şöyle konuştu: