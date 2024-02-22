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İzmir'de eski eşe ve polise bıçaklı saldırı kameraya yansıdı

İzmir'de eski eşe ve polise bıçaklı saldırı kameraya yansıdı İzmir'de bir kadın, eski kocası tarafından takip edildiği gerekçesiyle polisten yardım istedi. Polis ekipleri tarafından evine bırakılan kadın ve ekipler bıçaklı saldırıya uğradı. Yaşananlar MOBESE kamerasına yansıdı.