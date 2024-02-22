İzmir'in Bayraklı ilçesinde C.B., bir süre önce ayrıldığı eski karısı N.Y. yolda yürürken yanına gidip konuşmak istediğini söyledi.
N.Y., eski eşinin bu teklifini reddetti ancak C.B. konuşmak için ısrarını sürdürdü.
N.Y.'nin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri N.Y.'yi evine bırakmak için bulunduğu yerden aldı.
Bıçakla saldırdı
Ekip otosunu takip eden şüpheli evin yakınına park ettiği aracından aldığı bıçakla polis ekiplerine ve N.Y.'ye saldırdı.
Kimsenin yaralanmadığı olayın ardından C.B., aracına binip olay yerinden kaçtı.
C.B., polis ekiplerinin takibiyle durduruldu.
Aracından inip yaya olarak kaçmaya başlayan C.B., bir süre sonra geriye dönerek polis ekiplerine bıçakla saldırdı.
Polis ekipleri tarafından yakalanan C.B. gözaltına alındı.
Yaşananlar kamerada
C.B.'nin koşarak kaçtığı, ardından geri dönerek elindeki bıçakla polis ekiplerine saldırdığı anlar ise MOBESE kamerasına yansıdı.
Görüntülerde polis ekiplerinin C.B.'yi yakaladığı anlar da yer aldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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