İzmir'de eski nişanlısını katletti

DHA

İzmir'in Yeni Mahalle Mahallesi'nde Necat Yorğun, sokakta eski nişanlısı Selen Sakın ile Sakın'ın annesi Medine Serpil Kaynak'ın önünü kesti.

Burada çıkan tartışmada Yorğun, Kaynak'a ve Selen Sakın'a ateş etti.

Sakın ile annesi, kanlar içerisinde yerde kaldı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

GENÇ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Selen Sakın'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan Kaynak, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Medine Serpil Kaynak'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Ayrıca 2 otomobile de kurşun isabet ettiği belirlendi.

BİR CİSMİ VURDUĞU ANNEYE FIRLATMIŞ

Öte yandan olayın başlangıç anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Anne ile kızın yaşadığı sitenin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde; Sakın'ın annesi Kaynak'ın güvenlik görevlilerinin bulunduğu site giriş noktasına doğru geldiği, o sırada aynı noktaya gelen Yorğun ile Kaynak'ın tartışması yer aldı. Ayrıca Yorğun'un elindeki bir cismi Kaynak'a fırlatıp, sokağa doğru hızla yürümesi görüntülere yansıdı.