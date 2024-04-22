İzmir’de eski sevgilisinden intikamını böyle aldı: Kapısına onlarca kurye yolladı İzmir'in Balçova ilçesinde bir kişi ayrıldığı kız arkadaşı B.K.'nın adresine kapıda ödeme yöntemiyle çok sayıda yemek siparişi verdi. Kapıyı açan olmayınca kuryelerin evin önünde siparişleri teslim etmek ve ödeme için beklediği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DHA

İzmir'de görenlerin anlam veremediği saçmalıkta bir olay yaşandı.

Saat 21.00 sıralarında Balçova ilçesi Onur Mahallesi Çimen Sokak’ta ismi öğrenilemeyen bir kişi ayrıldığı kız arkadaşı B.K.'nın adresine kapıda ödeme yöntemiyle çok sayıda yemek siparişi verdi.

Ayrıldığı sevgilisine onlarca kapıda ödemeli yemek siparişi yolladı

Kuryeler kısa sürede adrese ulaştı.

Kapıyı açan olmayınca kuryeler, ödeme için evin önünde beklemeye başladı.

Bir süre evin önünde bekleyen kuryeler daha sonra dağıldı.

Bir süre bekleyen kuryeler sonra dağıldı

O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepkiye neden oldu.

Olayla ilgili polise gidip kimsenin şikayetçi olmadığı, bu nedenle polisin aradığı bir şüpheli olmadığı öğrenildi.

"Bizim gibi yaklaşık 50'inin üzerinde restorana İsmiyle sipariş verilmiş"

Eski sevgilinin evine sipariş götüren restoranlardan birinin sahibi olan 47 yaşındaki Aslı Zan, "Biz de mağdur olan restoranlardan biriyiz. Bizim gibi yaklaşık 50'inin üzerinde restorana İsmiyle sipariş verilmiş. Sipariş verilen numarayı arayıp teyit almak istemişler. Ancak telefonun geçersiz olduğunu anlayanlar siparişi göndermemişler. Bazı arkadaşlar beni arayıp uyarıda bulundu. Ancak bizim siparişimiz yola çıkmıştı. Çok farklı kullanıcı isimleri ile sipariş verildiği için dikkatimizi çekmedi. 20-25 motorcu aynı dakika içinde adreste olmuş. Bize, 'Dondurma, kola ve bir adet menü istenmiş. Yüksek bir meblağ değildi. Mağdur edildik" diye konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)