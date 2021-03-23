İzmir'de esnaf ile zabıta arasında kavga: 3 yaralı

Minibüslerde gıda ürünü satan kişilere müdahale etmek isteyen zabıta ile esnaf arasındaki kavgada yaralanan 3 memur, hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Karabağlar Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, şikayet üzerine sanayi sitesi içerisinde minibüslerden gıda ürünü satan kişilere yönelik denetim düzenledi.

Ekipler, minibüslerin önüne konulan tenteler, masa ve sandalyeleri aldığı sırada sanayi sitesindeki esnaf duruma müdahale etmek istedi.

SOPALI DEMİRLİ KAVGA ÇIKTI

Bu sırada, zabıta ekipleri ile site esnafı arasında kavga çıktı. Sopaların ve demir sandalyelerin de kullanıldığı kavgada, 1 zabıta memuru başından yaralanırken, 1'inin burnu, 1'inin ise kolu kırıldı. Yaralanan 3 memur, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Memurların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

5 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Polis ekipleri, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 5 kişiyi ifadeleri alınmak üzere karakola götürdü.