İzmir’de fabrikada patlama

İHA
İzmir'de sabah saatlerinde korkunç bir patlama meydana geldi.
Aliağa Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir kimyasal fabrikasında gaz sıkışması nedeniyle yaşanan patlamayla birlikte yangın çıktı.
İhbar üzerine fabrikaya itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
4 KİŞİ AĞIR YARALANDI
İtfaiye ekipleri çıkan yangını söndürürken sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 4 işçinin ağır yaralandığı, işçi İbrahim A.’nın da hayatını kaybettiği belirlendi.
PATLAMAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
Yaralı işçiler ambulansla Aliağa Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken patlamayla ilgili tahkikat başlatıldığı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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