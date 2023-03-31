İzmir'de feci kaza: Araçtan inerken başka bir otomobil çarptı İzmir'in Selçuk ilçesinde yol kenarında araç içerisinde beklerken başka bir otomobilin çarptığı kişi, hayatını kaybetti.

İHA

İzmir'in Selçuk ilçesinde saat 18.00 sıralarında Torbalı-Selçuk Yolu'nda aracıyla yol kenarında bekleme yapan Eşref Yolcu (44) idaresindeki otomobile, aynı istikamette seyir halinde olan Zafer B. idaresindeki otomobil çarptı.

Talihsiz adam aracından inerken bir başka otomobil çarptı

Bekleme yaptığı esnada aracından inmek üzereyken aracın çarptığı Eşref Yolcu, metrelerce sürüklenirken araçta bulunan Ayten E. (49) yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kurtarılamadı

Kolluk güçleri tarafından yolda güvenlik önlemleri alınırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Eşref Yolcu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Talihsiz adamın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.