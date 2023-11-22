İzmir'de FETÖ operasyonu! Zaman gazetesinin firari ismi yakalandı FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama emri bulunan, kapatılan Zaman gazetesinde genel yayın yönetmeni yardımcısı olan örgütün üst düzey yöneticisi Mehmet Kamış yakayı ele verdi.

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DHA

Güvenlik güçleri, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

Eli kanlı terör örgütü, yapılan operasyonlarla çözülmeye devam ediyor.

Emniyet güçleri, örgüt içerisinde faaliyet gösteren ve devletin tüm kurumlarına sızan şüphelilerinin izini sürüyor.

İzmir'de FETÖ operasyonu

Yeni bir operasyonun adresi İzmir oldu.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ortak bir operasyon düzenlendi.

Zaman gazetesinin genel yayın yönetmeni yardımcısı yakalandı

Operasyonda FETÖ/PDY soruşturması kapsamında anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçundan hakkında yakalama emri olan ve kapatılan Zaman gazetesinde genel yayın yönetmenliği yardımcılığı da yapan örgütün üst düzey yöneticilerinden Mehmet Kamış yakalandı.

Gözaltına alınan Kamış'ın polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)