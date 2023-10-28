FETÖ’ye yönelik kıskaç operasyonları devam ediyor.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ’ye yönelik operasyonda, 100 şüpheliye yönelik operasyon başlatılmıştı.
Örgüt mensuplarının, yakalanmamak için tedbir uygulayarak gizlilik içerisinde barındıkları gaybubet evlerinde kaldıkları, Bylock kullanıcısı oldukları, haklarında örgütsel faaliyette bulunduklarına dair beyanlar bulunurken, gözaltı kararı verilen 93 kişi yakalandı.
Aramalarda 13 bin 420 dolar ve 4 bin 650 euro bulundu
Yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ile güncel yapılanma çerçevesinde faaliyet gösteren 1 şüphelinin evinden elde edilen 13 bin 420 dolar ve 4 bin 650 euro paraya el konuldu.
84 kişi adliyeye gönderildi
Şüphelilerden 9’u emniyetteki ifadelerinin ardında serbest bırakılırken, 84 kişi adliyeye sevk edildi.
28 kişi tutuklandı
5 kişinin savcılıktan serbest kaldığı operasyon çerçevesinde ise 28 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
51 kişi hakkında adli kontrol kararı
51 kişi hakkında ise adli kontrol kararının verildiği öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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