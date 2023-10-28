İzmir'de FETÖ’ye kıskaç operasyonunda 28 tutuklama İzmir'de, FETÖ yönelik düzenlenen kıskaç operasyonlarında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden 28’i tutuklandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

FETÖ’ye yönelik kıskaç operasyonları devam ediyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ’ye yönelik operasyonda, 100 şüpheliye yönelik operasyon başlatılmıştı.

Örgüt mensuplarının, yakalanmamak için tedbir uygulayarak gizlilik içerisinde barındıkları gaybubet evlerinde kaldıkları, Bylock kullanıcısı oldukları, haklarında örgütsel faaliyette bulunduklarına dair beyanlar bulunurken, gözaltı kararı verilen 93 kişi yakalandı.

Aramalarda 13 bin 420 dolar ve 4 bin 650 euro bulundu

Yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ile güncel yapılanma çerçevesinde faaliyet gösteren 1 şüphelinin evinden elde edilen 13 bin 420 dolar ve 4 bin 650 euro paraya el konuldu.

84 kişi adliyeye gönderildi

Şüphelilerden 9’u emniyetteki ifadelerinin ardında serbest bırakılırken, 84 kişi adliyeye sevk edildi.

28 kişi tutuklandı

5 kişinin savcılıktan serbest kaldığı operasyon çerçevesinde ise 28 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

51 kişi hakkında adli kontrol kararı

51 kişi hakkında ise adli kontrol kararının verildiği öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)