İzmir'de güvenlik güçleri aranan şahıslara yönelik bir çalışma başlattı.
Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Teknik Takip ve İzleme Büro Amirliği ile Suç Analiz Büro Amirliği ekiplerinin koordineli çalışması sırasında firari bir çiftin izine rastlandı.
FİRARİ ÇİFTE BASKIN HAZIRLIĞI
42 ayrı hırsızlık suçundan hakkında toplam 39 yıl 2 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 6 yıl 7 aydır aranan Y.N. (45) ile 16 ayrı hırsızlık dosyasından toplam 16 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 4 yıldır firari olan kocası R.N. için düğmeye basıldı.
ÇATIDA YAKALANDILAR
Buca'da bir evde gizlendiği belirlenen çiftin adresine dün operasyon düzenlendi.
Operasyonu fark eden R.N. ve eşi, bitişikteki binanın çatısına geçerek kaçmaya çalıştı.
Polis, peşine düştüğü çifti yakaladı.
TUTUKLANDILAR
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen çift, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
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