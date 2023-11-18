İHA
Tüm Türkiye, soğuk hava dalgasının etkisine girdi...
İstanbul'da yüzünü gösteren sağanak yağış, İzmir'de de cadde ve sokakları göle çevirdi.
Vatandaşların zor anlar yaşadığı İzmir'in bazı ilçelerinde ise şiddetli fırtına etkili oldu.
Foça'da şiddetli fırtına tekneleri batırdı
Hızı zaman zaman artan fırtına, Eski Foça’da hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle, su alan bazı balıkçı tekneleri battı.
Dalga boyu rüzgarla beraber yükselerek 3 metreyi buldu, denizde de taşma meydana geldi.
Kuvvetli rüzgar nedeniyle, diğer bağlı vaziyette bekleyen bazı teknelerde de hasar oluştu.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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