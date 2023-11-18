Haberler



3. Sayfa



İzmir'de fırtına balıkçı teknelerini batırdı

İzmir'de fırtına balıkçı teknelerini batırdı Foça ilçesinde etkili olan fırtına, bazı balıkçı teknelerini batırdı, rüzgar nedeniyle denizdeki dalga boyu ise metreleri buldu. Bağlı vaziyette olan teknelerde ise hasar meydana geldi.