İzmir'de gece kulübünde yaralanan 11 kişi taburcu edildi Gece kulübüne gelen kişilerle güvenlik görevlileri arasında çıkan, kavgada, darp sonucu yaralanan 10 müşteri ile silahla yaralanan 1 güvenlik görevlisi taburcu edilirken gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmada işlemleri sürüyor.

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DHA

İzmir'in Çeşme ilçesinde 18 Ağustos gece saatlerinde bir gece kulübünde dehşet saçıldı.

Mekana gelen şüpheliler ile iş yerinin güvenlik görevlileri arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Mermilerin isabet ettiği 3 güvenlik görevlisi ile olayın ardından yaşanan arbedede 10 müşteri yaralandı.

1 kişi hayatını kaybetti

İhbar üzerine adrese çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan güvenlik görevlisi Samet Öztaşkın, kurtarılamadı.

O anlar kaydedildi

Yaşananlar ise gece kulübündeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Şüphelilerin kaçtığı otomobil, İnönü Caddesi'nde boş bir arsada ekipler tarafından terk edilmiş bulundu.

5 kişi gözaltına alındı

Olayla ilgili kimlikleri tespit edilen M.M., B.Y., O.D., Ü.G., İ.A. gözaltına alındı.

5 şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda, 3 tabanca ele geçirildi.

11 kişi taburcu edildi

Olayda yaralanan bir güvenlik görevlisi ile darp sonucu yaralanan 10 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Diğer güvenlik görevlisinin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.