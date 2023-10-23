İzmir'de genç çocuk 100 gündür eve gelmedi! Geriye annesi için topladığı deniz kabuğu kaldı... Arkadaşlarıyla buluşup eğlenmek için gittiği Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi'nde kaybolan 19 yaşındaki gençten 100 gündür haber yok.

DHA

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 15 Temmuz'da öğle saatlerinde arkadaşlarıyla buluşmaya çıkan 19 yaşındaki Veli ErenAtay, Karşıyaka'daki evinden çıkıp Çeşme'ye gitti.

Atay, aynı günün akşamı arkadaşlarıyla Alaçatı'daki eğlence kulübüne geçti.

Görgü tanıkları ve kamera kayıtlarına göre, saat 02.30 sıralarında Atay'ın birlikte eğlenmeye geldiği 2'si kız, 4 arkadaşı mekandan ayrıldı.

Gençten 100 gündür haber alınamıyor

Veli Eren Atay ise mekandan saat 04.00 sıralarında çıktı ve bir daha haber alınamadı.

En son annesiyle 16 Temmuz saat 01.00'de telefonda görüşen Veli Eren Atay'ın, kendisini merak etmemelerini, Çeşme'de çok eğlendiklerini söylediği öğrenildi.

Oğullarının hayatından endişe eden Ebru-Mehmet Atay çifti, polis merkezine gidip kayıp başvurusunda bulundu.

Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Veli Eren'i bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ancak aradan geçen 100 güne rağmen Veli Eren Atay'dan herhangi bir ses çıkmadı.

Çantadan deniz kabuğu çıktı

Veli Eren'den geriye, kaybolmadan önce bir markette unuttuğu ve annesine götürmek için çantasına koyduğu deniz kabuğunun da olduğu sırt çantası kaldı.

"Çocuğum kaçıp gidecek birisi değildi"

Anne Ebru Atay, şunları ifade etti:

En son elinize çantası ulaştı. Çantanın içerisinden şortu, havlusu ve bir deniz kabuğu çıktı. Her gittiği yerden bana deniz kabuğu getirirdi. 16 Temmuz'dan beri haber alamıyoruz.



Çocuğumdan bir iz ve işaret bekliyoruz. Polislerimizin sonuna kadar gideceğini biliyoruz, inanıyoruz. Muhakkak çocuğumu gören birisi olduğunu da düşünüyorum. Çocuğum kaçıp gidecek birisi değildi.



Başına bir şey gelmesinden korkuyorum. Oğlumuzun yerini bilen, gören, duyan varsa Allah rızası için haber bekliyoruz.

"Hayat toz pembe değil"

Ailelere de seslenen Atay, şu şekilde konuştu:

18 yaşına girseler de ebeveynler çocukları için gözlerini dört açmalı. Hayat toz pembe değil, yaşadıklarımızdan ibret alsınlar. Çocuğuma kavuşmak, hakkında bir haber almak istiyorum. İyi veya kötü bir şeyler öğrenmek istiyorum. Çünkü bu belirsizlik bizi yakıp bitiriyor. Eren'imizi istiyoruz; çok özledik.

"Bize uyku yok, huzurumuz kalmadı"

Mehmet Atay ise şunları ifade etti:

Oğlumdan hala bir haber yok. İçimiz yanıyor. Günler geçti. Bize uyku yok, huzurumuz kalmadı. Sabrediyoruz. Emniyetin araştırmaları sürüyor. Onlara inancımız tam. Her zaman söylüyorum tam. Ama günler geçti bir iz bile yok. Mantığımız almıyor. Allah bize yardım etsin.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)