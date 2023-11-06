İzmir'de gümrük operasyonu: Piyasa değeri 1 milyon TL olan ürünler ele geçirildi İzmir'de polisin düzenlediği operasyonlarda, çok sayıda gümrük kaçağı botoks dolgu ürünleri ile sahte alkol ele geçirildi.

DHA

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla İzmir'de gümrük kaçağı tıbbi dolgu ve botoks ürünleri ile güzellik merkezi sarf malzemelerinin satış ve dağıtımı yapıldığını belirledi.

Bu kapsamda, ilk olarak Konak, Karabağlar, Urla, Menemen, Güzelbahçe ve Kemalpaşa ilçelerinde belirlenen 7 adrese, 2 Kasım'da eş zamanlı operasyon yapıldı.

7 adrese eş zamanlı operasyon

Söz konusu adreslerdeki evlerde yapılan aramalarda 3 bin 750 botoks dolgu ürünü, 1000 kırışıklık giderici soğuk zincir botoks ürünü, 319 botoks uygulama şırıngası ve dolgu malzemesi ele geçirildi.

Piyasa değeri 1 milyon TL

Piyasa değeri 1 milyon TL olan ürünlere el konuldu.

5 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı. Şüpheliler işlemleri sonrası serbest bırakıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)