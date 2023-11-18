İzmir'de her yağmur sonrası aynı manzara: Cadde ve çarşıları su bastı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İzmir'de etkili olan sağanak yağmur sonrasında Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nı su bastı. Kentin birçok noktasında cadde ve sokaklar göle döndü.

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DHA

Yurt genelinde sonbahar etkisini hissettirmeye devam ediyor.

Öyle ki Meteoroloji Genel Müdürlüğü, birçok il için sağanak yağmur uyarısında bulundu.

Özellikle Marmara ve Ege Bölgesinde şiddetli yağmur şehirleri vurdu.

İzmir yine yağmura teslim oldu

Uyarların ardından İzmir'de de sağanak etkili oldu. Kentte sabah erken saatte başlayan ve giderek şiddetini artıran yağmur yine alışıldık görüntülere neden oldu.

Kentin bazı noktalarında su birikintilerinin oluşmasıyla cadde ve sokaklar adeta göle döndü.

Araçlar suların arasında kaldı

Konak ilçesinde bir cadde adeta göle dönerken, trafikteki sürücüler ise zor anlar yaşadı.

İlerlemekte güçlük çeken araçlar suların arasında kayboldu.

Çarşıyı su bastı

Öte yandan her yağmur sonrası su basan Kemeraltı Çarşısı'nda yine aynı manzara ortaya çıktı.

Esnaf su basan dükkanları temizlemek için zorlu mücadeleye başladı. Kısa süreli yağmurun kenti olumsuz etkilemesi bir kez daha tepkilere neden oldu.

Sağanak ile beraber yine çok sayıda ev ve iş yerlerini de su bastı.

CHP yönetimindeki İzmir'de altyapı sorunu çözüme kavuşamadı.

Vatandaşlar mahsur kaldı

Konak, Buca ve Balçova ilçelerinden ev ve iş yerlerinden su baskını ihbarları yapılırken Basmane'deki metro istasyonu girişinde mahsur kalanlar polisin yardımıyla tahliye edildi.

Ulaşımda aksamaların yaşandığı kent genelinde başta Halkapınar semti olmak üzere çok sayıda köprülü kavşak ve geçitlerde biriken su, sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)