İzmir'de hortum paniği! Vatandaşlar o anları görüntüledi Çeşme açıklarında sağanak yağışın ardından hortum görülürken o anlar kameralara yansıdı.

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İHA

Türkiye, ekstrem hava olaylarına sahne olmaya devam ediyor.

İzmir'in Çeşme ilçesi ve çevresinde ile kıyı ilçelerde sağanak yağış etkili oldu.

Çeşme açıklarında hortum

Yağmurun ardından, Çeşme Alaçatı Port açıklarında hortum meydana geldiği görüldü.

İlçenin değişik yerlerinden görülen hortum, kıyıdaki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı.

Kıyıya ulaşmadı

Hortumu gören İzmirliler panik yaşarken, hortumun kıyıya ulaşmaması bir felaketi engellemiş oldu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)