İHA
Türkiye, ekstrem hava olaylarına sahne olmaya devam ediyor.
İzmir'in Çeşme ilçesi ve çevresinde ile kıyı ilçelerde sağanak yağış etkili oldu.
Çeşme açıklarında hortum
Yağmurun ardından, Çeşme Alaçatı Port açıklarında hortum meydana geldiği görüldü.
İlçenin değişik yerlerinden görülen hortum, kıyıdaki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı.
Kıyıya ulaşmadı
Hortumu gören İzmirliler panik yaşarken, hortumun kıyıya ulaşmaması bir felaketi engellemiş oldu.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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