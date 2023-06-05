İzmir'de husumetli kavgası: 2 ağır yaralı İzmir’in Konak ilçesinde husumetliler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi ağır şekilde yaralandı.

İHA

İzmir'in Konak ilçesinde saat 02.00 sıralarında Güney Mahalle 1151 Sokak’ta, aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen M.Ö. ile S.S. ve A.S. tartışmaya başladı.

Tartışma silahlı kavgaya dönüştü

Aralarındaki gerginliğin artmasıyla tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Pompalı tüfek ve tabancanın kullanıldığı kavgada M.Ö., S.S. ve A.S.’yi vurarak yaraladı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

2 kişinin durumu ağır

Çevredeki vatandaşların yardımı ile İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların tedavi altına alındığı ve hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.