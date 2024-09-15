İzmir'de iki ayrı iş yerine tabancayla ateş açan şüpheli tutuklandı
İHA

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki bir medikal dükkanına 13 Ağustos'ta, eczaneye ise 17 Ağustos'ta dışarıdan tabancayla ateş açıldı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Polis, şüphelinin A.K. olduğunu belirledi. Y.K. ve Ö.M.'nin ise ona yardım ettiği tespit edildi.

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3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Harekete geçen polis ekipleri önceki gün düzenlenen operasyonla 3 şüpheliyi yakaladı.

A.K.'nin olayda kullandığı ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

Gasp Büro Amirliği'ne götürülen şüpheliler, dün adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan şüphelilerden A.K. tutuklandı, Y.K. ve Ö.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, şüphelilerin iş yerine ateş açtığı anlar, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Furkan Can
Editör