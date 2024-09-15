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İzmir'de iki ayrı iş yerine tabancayla ateş açan şüpheli tutuklandı

İzmir'de iki ayrı iş yerine tabancayla ateş açan şüpheli tutuklandı Karabağlar ilçesindeki 2 ayrı iş yerine tabancayla ateş açan A.K. tutuklandı, ona yardım ettiği tespit edilen Y.K. ve Ö.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.