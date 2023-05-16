İzmir'de İkinci Sanayi Sitesi'ndeki 4 iş yeri alevlere teslim oldu Bölgede bulunan sanayi sitesindeki oto yedek parça satan iş yerinde başlayan yangın, bitişikteki 3 dükkana daha sıçrayarak paniğe neden oldu.

AA İzmir'de öğle saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Bornova ilçesindeki İkinci Sanayi Sitesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi. Bir iş yerinde başlayan yangın, kısa sürede rüzgarın etkisiyle yayılmaya başladı. Alevler sıçradı Oto yedek parça satan iş yerinde çıkan yangın, bitişikteki 3 iş yerine de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın söndürüldü İtfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle 4 iş yerinde hasar meydana geldi.