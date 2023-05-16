AA
İzmir'de öğle saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı.
Bornova ilçesindeki İkinci Sanayi Sitesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi.
Bir iş yerinde başlayan yangın, kısa sürede rüzgarın etkisiyle yayılmaya başladı.
Alevler sıçradı
Oto yedek parça satan iş yerinde çıkan yangın, bitişikteki 3 iş yerine de sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın söndürüldü
İtfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı.
Yangın nedeniyle 4 iş yerinde hasar meydana geldi.