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İzmir'de internetten araç almak isteyen vatandaşı 255 bin lira dolandırdılar

İzmir'de internetten araç almak isteyen vatandaşı 255 bin lira dolandırdılar Sosyal medyada gördükleri satılık araç ilanını kopyalayıp, görseldeki araçları kendi araçlarıymış gibi satılığa çıkartan, sazan sarmalı yöntemiyle bir vatandaşı 255 bin lira dolandıran 4 kişilik şebeke çökertildi.