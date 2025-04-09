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İHA

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konak ilçesinde iş yeri olarak kiralanan alanda uyuşturucu madde imalatı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese gerçekleştirilen operasyonda rastlanılan manzara, polisi bile şaşırttı.

İş yerinde bulunan hap imal etme makinesi ile uyuşturucu nitelikli hap basıldığı görülürken, yapılan aramada üretim malzemesi tozlar ile birlikte 122 bin 700 sentetik hap ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINAN ŞAHIS TUTUKLANDI

Olayla ilgili gözaltına alınan Ü.M. adlı bir kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.