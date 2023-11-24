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İzmir'de iş yeri küle döndü! Kundaklama iddiası gündemde

İzmir'de iş yeri küle döndü! Kundaklama iddiası gündemde Bir iş yerinde çıkan ve üst kattaki evlerin de hasar gördüğü yangında, kundaklama iddiası olduğu öne sürüldü.