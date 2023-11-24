İzmir'in Karabağlar ilçesinde akşam saatlerinde korkutan bir yangın meydana geldi...
Çalıkuşu Mahallesi Coşkun Kale Sokak'ta bulunan dört katlı bir apartmanın zemin katında bulunan cep telefonu mağazına gelen iki kişi, kundaklayarak kaçtı.
Alevlerin kısa sürede büyüdüğünü gören çevre sakinlerinin ihbarıyla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hem dükkan hem de apartmanda hasar
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürülürken, çıkan yangında iş yerinin yanındaki kasap dükkanı ve apartmanda hasar meydana geldi.
Yangında iş yeri kullanılamaz hale gelirken, üst kattaki dairelerde ve yandaki kasap dükkanında maddi hasar oluştu.
İş yerinde inceleme yapıldı
Olay yeri inceleme ekipleri, iş yerinde incelemelerde bulunurken, iş yerini kundakladığı öne sürülen şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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