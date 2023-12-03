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İzmir'de iş yerine pompalı tüfekle ateş eden maskeli şahıs kadın çıktı

İzmir'de iş yerine pompalı tüfekle ateş eden maskeli şahıs kadın çıktı Gaziemir ilçesinde yüzü maskeli kadın şüpheli, alacak yüzünden aralarında husumet bulunan kişinin sahibi olduğu oto galeriye pompalı tüfekle ateş açıp, kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.