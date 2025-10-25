İzmir'de iş yerine silahlı saldırı düzenleyen 3 şüpheli tutuklandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İzmir'in Tire ilçesindeki magandalar cezasız kalmadı.

6 Ekim'de S.S., H.E. ve M.S.F.'ye ait 3 iş yerine saldırı düzenlendi.

İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün desteği ile İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği, SAM Büro Amirliği ile Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma yaptı.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olaya karışan şüphelilerin A.E., A.M.S. ve O.N. olduğu belirlendi.

21 Ekim'de yapılan operasyonla şüpheliler yakalandı.

TUTUKLAMA KARARI

Yapılan aramalarda, olayda kullanıldığı değerlendirilen 1 tabanca ele geçirildi.

Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

SALDIRI ANLARI SANİYE SANİYE KAMERADA

Saldırı anları ise, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.