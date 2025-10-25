İzmir'de iş yerine silahlı saldırı düzenleyen 3 şüpheli tutuklandı

- İzmir'in Tire ilçesinde, 3 iş yerine silahlı saldırı düzenleyen A.E., A.M.S. ve O.N. tutuklandı.
- Polis, saldırganları 21 Ekim'de yaptığı operasyonla yakaladı ve saldırıda kullanılan bir tabanca ele geçirildi.
- Olay, bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntüleriyle kaydedildi.
İzmir'in Tire ilçesindeki magandalar cezasız kalmadı.
6 Ekim'de S.S., H.E. ve M.S.F.'ye ait 3 iş yerine saldırı düzenlendi.
İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün desteği ile İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği, SAM Büro Amirliği ile Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma yaptı.
3 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Olaya karışan şüphelilerin A.E., A.M.S. ve O.N. olduğu belirlendi.
21 Ekim'de yapılan operasyonla şüpheliler yakalandı.
TUTUKLAMA KARARI
Yapılan aramalarda, olayda kullanıldığı değerlendirilen 1 tabanca ele geçirildi.
Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
SALDIRI ANLARI SANİYE SANİYE KAMERADA
Saldırı anları ise, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.