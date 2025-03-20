Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan iş yerlerinde hırsızlık vakalarında artış görüldü.

3 iş yeri tarafından yapılan şikayet sonrası güvenlik güçleri harekete geçti.

Konuyla ilgili geniş kapsamlı bir çalışma başlatıldı.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ile Suç Analiz Merkezi Büro Amirliği ekipleri, kamera görüntülerinden yola çıkarak şüphelinin A.E. olduğunu belirledi.

YAKALANDI

Hırsızlık şüphelisi A.E., belirlenen adresine gerçekleştirilen operasyonla ertesi gün yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Adresinde yapılan aramalarda ele geçirilen eşyalar ise sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.