İzmir'de işçilerin kavgası: Kepçe operatörü iş makinesiyle kovaladı

İHA
İzmir Konak'taki bir inşaat şantiyesinde inşaat işçileri, yük taşıma nedeniyle kendi aralarında tartıştı.
Tartışma bir anda kavgaya dönüşürken, bu sırada kepçe operatörü, iş makinesine binerek işçileri kovaladı.
Dakikalarca işçilerin üzerine iş makinesini süren operatör, şantiye kapılarını yerinden söktü.
2 işçi yaralandı
Arkadaşları tarafından zor sakinleştirilen kepçe operatörünün, iş makinesiyle mesai arkadaşlarını kovaladığı anlar kameralara yansıdı.
Öte yandan, kavgada hafif yaralanan 2 işçi ise hastanede tedavi altına alındı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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