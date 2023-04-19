İzmir'de işe kaldırmaya gittiği oğlunu öldüren baba tutuklandı Sabah saatlerinde 36 yaşındaki oğlunu işe gitmesi için uyandıran yaşlı adam, tartışma çıkınca tüfeğe yöneldi ve oğlunu vurdu. Oğlu hayatını kaybederken baba ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

İzmir'in Bayraklı ilçesinde dün korkunç bir olay yaşandı.

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72 yaşındaki A.M.K., sabah saatlerinde oğlunu işe gitmesi için kaldırmaya gitti. Bu sırada Hasan Hüseyin Kaya (36), kendisini uyandırmaya gelen babasıyla tartışmaya başladı.

Baba ile oğul arasındaki gerginlik artınca baba A.M.K., oğlu Hüseyin Kaya’ya pompalı tüfek ile ateş etti.

Hayatını kaybetti

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede öz babası tarafından vurulan Hasan Hüseyin Kaya’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cinayet zanlısı baba polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Hasan Hüseyin Kaya’nın cansız bedeni savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"Pişmanım"

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen cinayet zanlısı A.M.K.'nin emniyetteki sorgusunda, uyandırmaya çalıştığı oğlunun kendisini ittiği ve yere düştüğünü öne sürdü.

Tartışma esnasında kendisini kaybederek pompalı tüfekle ateş ettiğini, öldürmek için ateş etmediğini söylediği ve cinayeti işlediğinden dolayı çok pişman olduğunu belirttiği öğrenildi.

Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen baba A.M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.