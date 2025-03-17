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DHA

İzmir'in Buca ilçesinde otomobil servisi işleten F.A., iş yerine otomobil ile gelen kimliği belirsiz şüphelilerce darbedildi.

F.A.'ya saldıran şahıslar, ardından dükkandaki bir kompresör makinesini gasbederek olay yerinden kaçtı.

Yaralı halde ayağa kalkan F.A., durumu polis ekiplerine bildirdi.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve Suç Analiz Merkezi Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, iş yerine tabanca ve bıçakla gelen şüphelilerinin kimliklerini tespit etti.

9 GÖZALTI

Önceki gün belirlenen adreslere operasyon yapan ekipler, İ.A. (52), İ.A. (21), B.A. (30), Y.İ.B. (20), A.E.Ş. (20), A.S. (22), E.K. (20), B.Ç. (21) ve M.I.'yı (39) gözaltına aldı.

5 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler dün adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden İ.A., B.A., Y.İ.B., A.S. ve M.I. tutuklandı; İ.A., A.E.Ş., E.K. ve B.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.