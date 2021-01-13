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    İzmir'de İZBAN'ın çarptığı kişi hayatını kaybetti

    Buca ilçesinde İZBAN treninin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
    • AA
    • 13.01.2021 - 06:33
    • Güncelleme : 13.01.2021 - 06:37
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    İzmir'de İZBAN'ın çarptığı kişi hayatını kaybetti

    İzmir'in Buca ilçesinde Tepeköy yönünden Aliağa istikametine gitmekte olan İZBAN bünyesinde işletilen tren, Akıncılar Mahallesi'nde raylardan geçmeye çalışan Abdulkadir Balkan'a (22) çarptı.

    Makinistin ve çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Ekipler, Balkan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

    Cenaze, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    İzmir'de İZBAN'ın çarptığı kişi hayatını kaybetti İZLE

    İzmir de İZBAN ın çarptığı kişi hayatını kaybetti #1

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