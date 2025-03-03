İzmir'de kaçak akaryakıt operasyonu

İHA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yeni bir operasyon için düğmeye basıldı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından kaçak atık yağ, toplama yağ ve karışımlı akaryakıt ürünlerinin üretim ve ticaretini önlemeye yönelik yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucu eş zamanlı arama yapıldı.

PİYASA DEĞERİ 1 MİLYON 125 BİN TL OLAN AKARYAKIT ÜRÜNÜ ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan eş zamanlı aramalarda; piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 125 bin TL olan 24,35 ton kaçak akaryakıt ürünü, 1 adet ruhsatsız tabanca, 70 adet 9 mm fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak yakalanan 4 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Mahkemeye sevk edilen 1 şüpheli şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 1 şüpheli şahıs tutuklandı.