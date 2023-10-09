İzmir'de kaçak göçmen operasyonu! 464 düzensiz göçmen yakalandı... İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Ege Denizi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kent genelinde yürütülen çalışmalar sonucunda 464 düzensiz göçmen ile 8’i yabancı uyruklu 19 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

İHA

Yurt genelinde operasyonlar hız kesmeden devam ediyor...

Bu kapsamda güvenlik güçleri yurdun birçok noktasında çalışmalarını sürdürüyor.

Ülke içerisinde güven ve huzurun bozulmasına izin vermeyen ekipler bir yeni operasyon daha düzenledi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Ege Denizi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordine ve talimatları doğrultusunda 7-8 Ekim tarihlerinde İzmir genelinde yapılan operasyon düzenlendi.

19 göçmen kaçakçısı yakalandı

464 düzensiz göçmen ile 8'i yabancı uyruklu 19 göçmen kaçakçısı şüphelisini kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Göçmen kaçakçısı şüphelisi 12 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken; 1 kişi adli kontrol şartıyla, 2 kişi ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaçakçılık yapılan araçlar yakalandı

4 kişinin ise adli makamlara çıkarılmak üzere İlçe Jandarma Komutanlıklarında gözaltında tutulduğu öğrenildi.

Öte yandan, meydana gelen olaylarda 5 minibüs, 2 otomobil ve 1 ticari taksi ele geçirildi.

Düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)