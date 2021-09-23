Polis memuru, uygulama noktasından kaçmak isteyen bir motosikleti elleriyle durdurdu. Gözaltına alınan motosiklet sürücüsünün üzerinden çok sayıda uyuşturucu hap çıktı.

İzmir’in Çiğli ilçesinde trafikte hızla seyreden M.K. (32) idaresindeki 35 KYS 29 plakalı motosikletten şüphelenen polis ekipleri, Anadolu Caddesi ile Maltepe Caddesi kesişiminde kurulan uygulama noktasında araç depolaması yaparak sürücünün yavaşlamasını sağladı.

Saat 02.30 sıralarında polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçmaya yeltenen sürücüyü, bir polis memuru tutmaya çalıştı.

MOTOSİKLETİ ARKADAN TUTTU, METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Uygulama noktasındaki başka bir polis memuru ise motosikleti arkadan tutarak araç ve sürücüsünün kaçmasına engel oldu.

Aracı tutmaya çalışan polis, bu sırada metrelerce sürüklendi.

Yaşanan olay, cadde üzerinde bulunan şehir güvenlik kameraları tarafından da görüntülendi.

İzmir'de kaçmaya çalışan şüpheliyi polis elleriyle durdurdu ViDEO

ÜZERİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI, TUTUKLANDI

Gözaltına alınan M.K.'nın yapılan üst aramasında 6.27 gram metamfetamin ve 112 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.