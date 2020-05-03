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    İzmir'de kamyonla motosiklet çarpıştı: 1 ölü

    Kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı. Kaza sonrası kaçan kamyon sürücüsü ise gözaltına alındı.
    • AA
    • 03.05.2020 - 14:56
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    İzmir'de kamyonla motosiklet çarpıştı: 1 ölü

    İzmir'in Ödemiş ilçesinde, T.B yönetimindeki 52 K 5742 plakalı kamyonla, Harun Çavdar'ın kullandığı 35 ZTU 90 plakalı motosiklet, çarpıştı.

    1 ÖLÜ 1 YARALI

    Kamyon sürücüsü kaza yerinden uzaklaşırken, sürücü Çavdar ile arkasındaki Mehmet Ali Yılmaz yaralandı.

    Çavdar, sağlık ekiplerince İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi.

    VATANDAŞ YARALIYA ŞEMSİYE TUTTU

    Evinin balkonundan kazayı gören Nevzat Yılmaz, kaldırımda ambulans bekleyen yaralı Mehmet Ali Yılmaz'ın yağmurda ıslandığını görünce şemsiyesiyle yardımına koştu.

    Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

    KAMYON SÜRÜCÜSÜ YAKALANDI

    Polisin KGYS kameralarından tespit ettiği kamyon, Ödemiş - Kiraz kara yolunda durduruldu, sürücü T.B. gözaltına alındı.

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