İzmir’de kapıcı dairesini uyuşturucu imalathanesine dönüştürdüler

İHA

İzmir'in Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği, ilçedeki bir apartman dairesinde uyuşturucu madde yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Polis ekipleri, kapıcı dairesinde uyuşturtucu yetiştirdikleri belirlenen H.K. (42) ve S.O.'yu (42) teknik ve fiziki takibe aldı.

2 KİLO SKUNK MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ

Uzun süren takibin ardın operasyon için düğmeye basan polis ekipleri, H.K. ve S.O.'nun bulunduğu eve baskın düzenledi.

Operasyon kapsamında kapıcı dairesinde yapılan aramalarda; 2 kilo skunk maddesinin yanı sıra uyuşturucu üretimi için vantilatör, 600 wat ışık kaynağı, buhar makinesi, koku filtresi, termometre, nemölçer, fan motoru, 2 güç kaynağı, 2 zamanlayıcı, çeşitli ebatlarda çok sayıda boru ve madde üretiminde kullanılan bez dolap ele geçirildi.

2 GÖZALTI

Yapılan çalışmalar sonucunda gözaltına alınan H.K. ve S.O. emniyete sevk edildi.

Yakalanan şahısların polisteki işlemlerinden sonra adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.