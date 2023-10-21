İzmir'de kapısı açık bırakılan minibüsten düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

İHA

İzmir'in Karşıyaka ilçesine bağlı Bestekar Yusuf Nalkesen Caddesi’nde öğle saatlerinde, 2 çocuk annesi ve evli Yıldız Öçal (61), alışveriş merkezine gitmek üzere Karşıyaka-Şemikler arası çalışan minibüse bindi.

Kapısı açık minibüsten düşerek can verdi

Öçal, bir süre sonra kapısı açık şekilde tıka basa dolu halde seyir halinde olan minibüsten dışarı düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Öçal, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan minibüs sürücüsü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gözyaşlarıyla defnedildi

Talihsiz kadın, bugün Goncalar Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazını ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye; Öçal’ın eşi Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Öçal, kızları ve yakınları katıldı. Öçal’ın cenazesi Doğançay Mezarlığına defnedildi.

"İhmal olduğunu düşünüyoruz"

Talihsiz kadının yeğeni Eren Ayaz ise,

Bunda ihmal olduğunu düşünüyoruz. Ayakta yolcu alınmamalı, kapı kapalı olmalı. Biz olayla ilgili bilgi almakta zorluk yaşıyoruz. Görgü tanığı veya ipucuna ulaşamadık. Olayı görenler, tanık olanlardan rica ediyorum. Bize ulaşın. Tıka basa araçları dolduruyorlar. Şoförlerin sicili temiz olmalı. Denetimlerden geçirilmeleri gerekiyor. Bu şekilde devam edilirse bu ne ilk ne son olur. Başkalarının da canı yanmasın.