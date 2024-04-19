İHA
İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir'e büyük miktarda yeşil reçeteye tabi hap getirileceği yönündeki istihbaratı değerlendirerek harekete geçti.
Bir kişi suçüstü yakalandı
Bornova ilçesinde bulunan bir kargo firmasının şubesine yönelik operasyon düzenleyen ekipler, sevkiyat sırasında bir şüpheliyi suçüstü yakaladı.
120 bin 800 adet uyuşturucu etkili hap ele geçirildi
Yapılan detaylı aramada, 120 bin 800 adet yeşil reçeteye tabi uyuşturucu etkili hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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