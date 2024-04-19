İzmir'de kargo firmasına operasyon: 120 binden fazla hap ele geçirildi Bornova ilçesinde bir kargo firmasının şubesine gerçekleştirilen operasyonda, 120 bin 800 yeşil reçeteye tabi uyuşturucu etkili hap ele geçirildi.

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İHA

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir'e büyük miktarda yeşil reçeteye tabi hap getirileceği yönündeki istihbaratı değerlendirerek harekete geçti.

Bir kişi suçüstü yakalandı

Bornova ilçesinde bulunan bir kargo firmasının şubesine yönelik operasyon düzenleyen ekipler, sevkiyat sırasında bir şüpheliyi suçüstü yakaladı.

120 bin 800 adet uyuşturucu etkili hap ele geçirildi

Yapılan detaylı aramada, 120 bin 800 adet yeşil reçeteye tabi uyuşturucu etkili hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)