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- İzmir'de karısını öldüren adam çocuğunu komşuya bıraktı
İzmir'de karısını öldüren adam çocuğunu komşuya bıraktı
- 26.12.2022 - 15:36
İzmir'in Karabağlar ilçesinde 11.30 sıralarında A.F. ile karısı Nuran Fırat arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine A.F., eline aldığı bıçakla karısına saldırdı.
Boğazına isabet eden bıçakla yaralanan Nuran Fırat kanlar içerisinde yere yığıldı.
Oğlunu komşuya bıraktı
A.F. olay esnasında evde bulunan 5 yaşındaki çocuğunu dışarı çıkartıp alt katta bulunan ev sahibine bıraktı ve olay yerinden kaçtı.
Kavga seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Saldırgan aranıyor
Ekipler tarafından yapılan incelemede Nuran Fırat'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, cinayet şüphelisi koca A.F.'yi yakalamak için çalışma başlatıldı.
Cinayeti çocuğunun önünde işledi
Öte yandan cinayet şüphelisi A.F. ile Nuran Fırat çiftinin 2 çocuklarının olduğu, çocuklardan 12 yaşında olanın olay esnasında okulda olduğu, 5 yaşındaki küçük çocuğun ise evde olduğu öne sürüldü.
Kadının cansız bedeni morga kaldırıldı
Talihsiz kadının cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Soruşturma sürüyor
İHA'nın haberine göre, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.