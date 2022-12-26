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    İzmir'de karısını öldüren adam çocuğunu komşuya bıraktı

    Eşiyle sebebi bilinmeyen bir nedenle tartışan adam çocuğunun gözü önünde karısını bıçakla yaralarak öldürdü.
    • 26.12.2022 - 15:36
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    İzmir'de karısını öldüren adam çocuğunu komşuya bıraktı

    İzmir'in Karabağlar ilçesinde 11.30 sıralarında A.F. ile karısı Nuran Fırat arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

    Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine A.F., eline aldığı bıçakla karısına saldırdı.

    Boğazına isabet eden bıçakla yaralanan Nuran Fırat kanlar içerisinde yere yığıldı.

    Oğlunu komşuya bıraktı

    A.F. olay esnasında evde bulunan 5 yaşındaki çocuğunu dışarı çıkartıp alt katta bulunan ev sahibine bıraktı ve olay yerinden kaçtı.

    Kavga seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    İzmir de karısını öldüren adam çocuğunu komşuya bıraktı #1

    Saldırgan aranıyor

    Ekipler tarafından yapılan incelemede Nuran Fırat'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, cinayet şüphelisi koca A.F.'yi yakalamak için çalışma başlatıldı.

    Cinayeti çocuğunun önünde işledi

    Öte yandan cinayet şüphelisi A.F. ile Nuran Fırat çiftinin 2 çocuklarının olduğu, çocuklardan 12 yaşında olanın olay esnasında okulda olduğu, 5 yaşındaki küçük çocuğun ise evde olduğu öne sürüldü.

    İzmir de karısını öldüren adam çocuğunu komşuya bıraktı #2

    Kadının cansız bedeni morga kaldırıldı

    Talihsiz kadının cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Soruşturma sürüyor

    İHA'nın haberine göre, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

    İzmir de karısını öldüren adam çocuğunu komşuya bıraktı #3


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