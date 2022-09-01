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    İzmir'de kavga ettiği kişilere salladığı bıçak, nişanlısını yaraladı

    Kavga ettiği iki kişiye bıçak sallayan adam, yanlışlıkla araya giren nişanlısını bıçaklarken, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
    • 01.09.2022 - 16:15
    • Güncelleme : 01.09.2022 - 17:15
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    İzmir'de kavga ettiği kişilere salladığı bıçak, nişanlısını yaraladı

    İzmir'in Bornova ilçesinde saat 12.00 sıralarında Çınar Mahallesi Fatih Caddesi Stadyum Metro İstasyonu yakınlarında S.Ö., nişanlısı M.İ. ile yolda yürürken, daha önceden telefon hırsızlığı olayıyla ilgili aralarında husumet bulunduğu öğrenilen B.K. ve ağabeyi Ö.K. ile karşılaştı.

    3 kişi arasında başlayan tartışmanın büyüyerek kavga çıkması üzerine S.Ö., yanında bulundurduğu bıçağı diğer 2 kişiye doğru savurdu.

    Salladığı bıçak nişanlısını yaraladı

    Kargaşa esnasında S.Ö.'nün salladığı bıçak, yanlışlıkla nişanlısı M.İ.'ye isabet etti.

    Kollarına isabet eden bıçak darbesiyle yaralanan genç kız, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken  kavgaya karışan 3 şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

    Gözaltına alınan şüphelilerin çok sayıda suçtan kayıtları olduğu öğrenildi.

    İzmir'de kavga ettiği kişilere salladığı bıçak, nişanlısını yaraladı VİDEO

    O anlar kamerada

    Öte yandan İHA'nın aktardığına göre meydana gelen kavga ve M.İ.'nin bıçaklanma anı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ila kayda alındı.

    Görüntüde 3 kişinin kavga ettiği anlar ve bir kişinin elindeki bıçağı savururken yanlışlıkla nişanlısına denk geldiği anlar yer aldı.

    İzmir de kavga ettiği kişilere salladığı bıçak, nişanlısını yaraladı #1

    İzmir de kavga ettiği kişilere salladığı bıçak, nişanlısını yaraladı #2

    İzmir de kavga ettiği kişilere salladığı bıçak, nişanlısını yaraladı #3


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