İzmir'de kaza yapan kamyon sürücüsü öldü

AA
İzmir'in Buca ilçesinde seyreden hafriyat kamyonu sürücüsü Rıfat Çetinkaya, Zafer Mahallesi'nde ilerlediği sırada bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyeini kaybetti.
Kontrolden çıkan kamyon, özel bir şirkete ait inşaat atıkları geri dönüş merkezinde 2 katlı prefabrik binaya çarptı.
SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Çetinkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Çetinkaya'nın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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